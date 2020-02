Udinese, Gotti: "Gli 11 gol subiti tra Atalanta e Roma cambiarono lo scenario"

UDINESE TV - All'emittente televisiva bianconera ha parlato il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, che ha raccontato come la sconfitta dell'andata con la Roma, dopo quella con l'Atalanta, ha inciso sulla sua promozione in panchina. Questa la sua risposta alla domanda:

La panchina?

"Gli 11 gol incassati fra Atalanta e Roma cambiarono lo scenario di una squadra che fino a quel momento non dava avvisaglie che ci fossero problemi. Sono stato chiamato in causa perché non c'era tempo materiale per trovare un sostituto. Se sono l'uomo giusto? A Udine sono passati tanti tecnici di valore, ma in momenti che non erano loro propizi. Per questo non so dire se sono io l'uomo giusto per questa Udinese".