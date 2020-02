Atalanta-Roma: domani alle 13:30 la conferenza stampa della vigilia. Alle 17 la partenza per Bergamo

La Roma, dopo la sconfitta contro il Bologna in casa per 3-2, adesso ha di fronte a sé una partita che potrebbe segnare uno spartiacque per la stagione. Sabato alle 20:45 a Bergamo i giallorossi se la vedranno contro l'Atalanta di Gasperini. Per parlare della partita il tecnico Paulo Fonseca si presenterà domani alle 13:30 in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti.

I giallorossi si dirigeranno poi all'aeroporto di Fiumicino, da dove partiranno alle 17 con un volo per Bergamo. Questo il programma per la vigilia di Atalanta-Roma.