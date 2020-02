Serie A, Udinese-Hellas Verona 0-0: la squadra di Juric a -4 dalla Roma

Termina solo 0-0 il lunch match tra Udinese e Verona. Alla "Dacia Arena" le formazioni di Gotti e Juric non vanno oltre il pareggio. Da segnalare una rete di De Paul annullata per fuorigioco. Con questo pari l'Hellas Verona sale a 35 punti in classifica, a -4 dalla Roma quinta, mentre l'Udinese raggiunge quota 26.