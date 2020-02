Serie A, Torino-Sampdoria 1-3: vittoria importante per Ranieri

Il Torino non riesce a trionfare tra le mura amiche alla prima del nuovo tecnico Longo. I granata perdono contro la Sampdoria di Ranieri per 3-1. A nulla serve il vantaggio di Simone Verdi, al 56' del secondo tempo, visto che in nove minuti il toro viene travolto dai blucerchiati. Prima Ramirez pareggia i conti al 70', poi Quagliarella sigla il 2-1 al 75' e infine ancora una volta Ramirez al 79' chiude la partita. Sampdoria che sale al sedicesimo posto a 23 punti; il Torino rimane a 27 punti al dodicesimo.