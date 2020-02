Serie A, Spal-Juventus 1-2: decisivi i gol di Ronaldo e Ramsey. Bianconeri ora a +4 sulla Lazio

In attesa della sfida di Champions League con il Lione della prossima settimana, valido per l'andata degli ottavi di finale, questo pomeriggio la Juventus si è misurata a Ferrara con la Spal vincendo per 2-1. Ad aprire le marcature Cristiano Ronaldo al 39', con Ramsey autore della rete del raddoppio arrivata al 60'. Inutile quindi il rigore trasformato in gol da Petagna al 69' di gioco. Quello conquistato allo stadio Mazza è un risultato importante per la squadra di Sarri perché in tal modo i bianconeri riescono ad allontanare la minaccia Lazio, impegnata domani nel lunch match con il Genoa in trasferta, portandosi momentaneamente a +4. Sempre più ultima invece la Spal del neo-allenatore Gigi Di Biagio che incassa quindi il 5° ko consecutivo e vede sempre più affievolirsi le speranze di centrare l'obiettivo salvezza distante al momento 8 punti.