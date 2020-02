Serie A, Sampdoria-Napoli 2-4: azzurri a -9 dal 4° posto

Terza vittoria consecutiva per il Napoli di Gattuso che dopo aver passato il turno in Coppa Italia battendo la Lazio e superato la Juventus la scorsa settimana, nel "monday night" del 22° turno ha espugnato il "Ferraris". Finisce 2-4 per gli azzurri che dopo essersi portati sul doppio vantaggio (Milik-Elmas) vengono rimontati dai blucerchiati (Quagliarella-Gabbiadini), decisiva la rete di Demme all'83' prima del 2-4 di Mertens al 7o minuto di recupero.