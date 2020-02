Serie A, rese note le date dei recuperi: Atalanta-Sassuolo ancora da stabilire

La Lega di Serie A con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha reso note le date dei recuperi delle partite che non sono state disputate durante la sesta, l'ottava e la nona giornata di ritorno del campionato. Restano in dubbio le partite tra Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, per la quali la Lega ha deciso di aspettare prima di dichiarare ufficialmente la data per il recupero. Di seguito il quadro completo.

RECUPERI 6a GIORNATA RITORNO(*)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI (DAZN)

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA (SKY)

VARIAZIONI 8a GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO – UDINESE (SKY)

(anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE – MILAN (SKY)

(anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9a GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA – GENOA (SKY)

(anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA (DAZN)

(anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)

(*) la programmazione dei recuperi delle gare ATALANTA – SASSUOLO e INTER – SAMPDORIA sarà resa nota successivamente.

