Serie A, Napoli-Torino 2-1: decisivi Manolas e Di Lorenzo. Partenopei momentaneamente a -3 dalla Roma

Dopo la parentesi Champions League il Napoli riprende il cammino in campionato dove affronta in casa il Torino battuto per 2-1. A sbloccare il punteggio Manolas che al 19', sugli sviluppi di un calcio di punizione, sigla il suo terzo gol stagionale, stabilendo il record personale in un singolo torneo di Serie A. Nella ripresa, a 8 minuti dal triplice fischio, arriva il gol del raddoppio che porta la firma di Di Lorenzo. Inutile la rete segnata nel recupero da Edera. Con questo risultato i partenopei si riportano momentaneamente a -3 dalla Roma quinta (impegnata domani nella sfida contro il Cagliari) e possono adesso pensare al ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Inter (all'andata era finita 1-0 per gli azzurri). I granata invece allungano la propria striscia negativa: pensare che l'ultima vittoria risale al 12 gennaio scorso, all'1-0 rifilato al Bologna. Poi solo sconfitte, 6 per la precisione, compresa quella di questa sera al San Paolo. Il cambio di allenatore non ha dunque sortito gli effetti sperati per il Torino che, continuando su questo passo, rischia seriamente di essere inglobato nella lotta per non retrocedere.