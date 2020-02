Serie A, Milan-Torino 1-0: decide Rebic. Ora i rossoneri a -4 dalla Roma

La 24° giornata di Serie A si chiude con il monday night tra Milan e Torino che vede i rossoneri vincere per 1-0 grazie alla rete decisiva di Ante Rebic segnata al 25'. Con questo risultato la squadra di Pioli raggiunge il Parma e l'Hellas Verona che condividono attualmente la sesta posizione in classifica a quota 35 punti, ad appena 4 lunghezze dalla Roma. Dall'altra parte invece i granata incassano il 5° ko consecutivo, il 2° di fila sotto la gestione di Moreno Longo, chiamato a sostituire Walter Mazzari sulla panchina del Torino, che non riesce a smuovere la classifica rimanendo al 14° posto con 27 punti, ad appena 5 lunghezze dalla zona retrocessione.