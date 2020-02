Serie A, Lecce-Torino 4-0: gli uomini di Liverani a +3 sulla zona retrocessione

Triplice fischio anche per la gara delle 18 di questa domenica di Serie A. Al 'Via del Mare' il Lecce dilaga sul Torino. I gol di Deiola, Barak, Falco e Lapadula - quest'ultimo su calcio di rigore - stendono i granata. Boccata d'ossigeno per i pugliesi, che con la vittoria si portano momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione.