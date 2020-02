Serie A, il Sassuolo rimonta allo scadere: 2-1 alla Spal

Tre punti pesanti in ottica salvezza. Dopo il successo con la Roma il Sassuolo si ripete ai danni di una Spal sempre più ultima in classifica. Nell'anticipo delle 12.30 del ventitreesimo turno di Serie A i neroverdi passano in rimonta per 2-1 sul campo di Ferrara. Aprono le marcature i padroni di casa nel primo tempo grazie a Bonifazi (23'), nella ripresa il pari dell'undici di De Zerbi arriva su calcio di rigore, trasformato da Caputo (65'). Allo scadere del 90' arriva il gol vittoria di Boga.