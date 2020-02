Serie A, il Genoa espugna il 'Dall'Ara': 3-0 al Bologna

Dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma, il Bologna cade in casa: il Genoa passa 3-0. Apre il match la rete di Soumaoro al 28', prima del raddoppio di Sanabria al 44'. Allo scadere chiude il match Criscito su calcio di rigore, con il Bologna che termina in 9 uomini per le espulsioni di Schouten nel primo tempo e di Denswil nella ripresa. Il Genoa sale a 22 punti in classifica, la squadra di Mihajlovic resta a 33.