Serie A, esordio negativo per Di Biagio: Spal battuta dal Lecce per 2-1

Esordio amaro quello di Gigi Di Biagio sulla panchina della Spal. L'ex ct della Nazionale Under 21, infatti, non riesce a invertire il trend delle ultime partite disputate dalla formazione ferrarese e rimedia una sconfitta con il Lecce con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature Mancosu dal dischetto dopo il fallo commesso da Bonifazi su Majer in area di rigore. All'inizio della ripresa Petagna riporta il punteggio in parità, ma al 66' Majer segna la rete del definitivo 2-1. I salentini, con questo successo, riescono quindi a dare continuità alla bella vittoria conquistata sul campo del Napoli nell'ultimo turno di campionato, mantenendo a debita distanza il rischio di essere inglobati nella zona retrocessione. La Spal, invece, rimane sempre ultima in classifica a quota 15 punti.