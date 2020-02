Serie A, Cagliari-Napoli 0-1: Mertens regala i tre punti a Gattuso

Il Napoli di Rino Gattuso conquista tre punti molto importanti a Cagliari. Gli azzuri espugnano la Sardegna Arena 1-0 grazie a un gran gol di Dries Mertens al 65'. La squadra allenata da Rolando Maran non riesce però a trovare il gol del pari ed è costretta alla resa. Con questa vittoria il Napoli sale in ottava posizione in classifica a quota 33 punti; il Cagliari invece rimane undicesimo a 32.