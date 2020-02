Serie A, Cagliari beffato: il Parma agguanta il 2-2 nel recupero

Delusione da una parte per una vittoria sfumata, gioia per un punto strappato al fotofinish dall'altra. Cagliari e Parma alla fine si dividono la posta nel secondo anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Joao Pedro (19'), risponde Kucka per i gialloblu (42'). I sardi si riportano avanti con Simeone al 54' ma nei minuti di recupero arriva la rete del pari di Cornelius (94'). Classifica che resta immutata per entrambe, ferme ora a 32 punti e sempre a ridosso della zona Uefa