SASSUOLO-ROMA: la formazione UFFICIALE. Ancora out Kolarov, c'è Spinazzola (VIDEO)

LAROMA24.IT - Vincere contro il Sassuolo per blindare il quarto posto ed evitare l’assalto dell’Atalanta, oltre che per confermare i buoni segnali mostrati nel derby. È con questi propositi che la Roma di Paulo Fonseca affronta la trasferta del Mapei Stadium da dove i giallorossi non ne sono mai usciti sconfitti. Nessuno dei nuovi acquisti arrivati durante la finestra invernale di mercato partirà titolare: infatti il tecnico portoghese riproporrà la stessa formazione vista nel match con la Lazio. Spinazzola, che molto bene ha fatto nella stracittadina capitolina, viene ancora preferito a Kolarov, mentre è ballottaggio tra Kluivert e Perotti nel ruolo di esterno sinistro offensivo, con l’olandese in vantaggio. Dzeko, che indosserà per la prima volta la fascia da capitano da designato, è alla ricerca del gol numero 100 con la maglia giallorossa che si spera possa arrivare già stasera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Piccinini, Muldur, Ferrari, Magnanelli; Bourabia, Traorè, Defrel, Raspadori

All. De Zerbi.

ROMA (UFFICIALE): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Çetin, Ibañez, Bruno Peres, Villar, Pastore, Kalinic, Perotti, Carles Perez.

All. Fonseca.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Schenone e Vecchi. IV uomo: Abbattista. VAR: Giacomelli. AVAR: Preti.

PREPARTITA

18.47 - La squadra ha lasciato l'hotel per dirigersi verso il Mapei Stadium.