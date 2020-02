Sassuolo-Roma: esclusi problemi fisici per Veretout e Santon

Solo scelte tecniche e non legate a problemi fisici. Nel dopopartita di Sassuolo-Roma non si segnalano situazioni particolari per Davide Santon e Jordan Veretout. Il primo era stato sostituito all'intervallo da Bruno Peres, mentre il francese ha lasciato il campo nel secondo tempo per far posto al debuttante Villar. Inizialmente per Veretout si era temuto un fastidio alla coscia sinistra (evidenziato durante la gara dal pantaloncino alzato), ma nel postmatch non sono arrivate in via ufficiale delle segnalazioni in merito.