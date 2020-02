Sassuolo-Roma, Dzeko sigla il centesimo gol in maglia giallorossa

La Roma accorcia le distanze al Mapei Stadium, dove aveva chiuso il primo tempo sotto di tre reti. Ad andare in gol per i giallorossi è stato Edin Dzeko che con al rete di questa sera sale a quota cento con la maglia della Roma. Il bosniaco da pochi passi dalla porta difesa da Consigli di testa non può sbagliare, siglando la rete che riapre il risultato e la partita per la Roma.