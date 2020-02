Sassuolo-Roma, confronto Dzeko-Fonseca a fine gara. L'allenatore spiega: "Mi ha detto che non era il caso di prendersela con l'arbitro" (VIDEO)

Finale amaro al Mapei Stadium per la Roma, che esce sconfitta per 4-2 dopo una delle peggiori prestazioni della stagione. A fine partita Edin Dzeko ha chiamato a raccolta la squadra sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi presenti, poi il centravanti bosniaco ha avuto un breve confronto verbale con Fonseca. Nel corso di un'intervista a caldo, è stato lo stesso allenatore portoghese a spiegare cosa gli aveva detto il centravanti bosniaco: "Mi ha detto di rimanere calmo e che non c'era bisogno di parlare ancora con l'arbitro. Che non era il momento di prendersela con lui"