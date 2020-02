Sassuolo, Haraslin: "Non è semplice giocare contro la Roma, bisogna capitalizzare tutte le occasioni"

In occasione della conferenza stampa di presentazione, ha risposto alle domande dei cronisti presenti Lukas Haraslin, esterno offensivo arrivato in prestito al Sassuolo proprio nell'ultima sessione di calciomercato. Al giocatore slovacco è stata chiesta anche un'opinione sulla partita contro la Roma, vinta dai neroverdi per 4-2 ma che non lo ha visto scendere in campo. Queste le sue parole:

"Ho visto la partita e la squadra mi è piaciuta molto. Il Sassuolo gioca un calcio offensivo, ha avuto delle occasioni e ha capitalizzato. Non è semplice giocare contro la Roma, se vuoi vincere devi far fruttare al massimo le occasioni che ti capitano. Il Sassuolo era sul 3-0 dopo mezz’ora, la partita mi è piaciuta e naturalmente anche il risultato".