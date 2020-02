Dopo il Sassuolo, il bis con il Bologna. La Roma concede e gli avversari ringraziano: per la seconda volta consecutiva i giallorossi chiudono i primi 45' con due gol al passivo. Un dato singolare, che non capitava da almeno 15 anni. L'ultima volta che la Roma aveva concesso così tanti gol nella prima frazione per due partite consecutive risale infatti a marzo 2005, dopo le sfide con Juventus (1-2) e Cagliari (3-0).