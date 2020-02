Mossa a sorpresa all'intervallo di Roma-Lecce. Fuori Lorenzo Pellegrini, dentro Justin Kluivert. Il tecnico Paulo Fonseca ha deciso di operare il primo cambio tra primo e secondo tempo per via delle condizioni fisiche del numero 7. Da quanto si apprende si tratta di un leggero affaticamento muscolare, ma è bastato al tecnico giallorosso per evitare ulteriori problemi.

(sky sport)