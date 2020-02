Roma-Lecce: giallorossi secondi in Serie A per gol segnati nei primi 15 minuti

La Roma vince la seconda partita consecutiva nel 2020, considerando anche la sfida di Europa League contro il Gent. Come riportato dal portale Opta Sport per la prima volta in stagione gli uomini di Fonseca riescono a mantenere la porta di Pau Lopez inviolata per due partite consecutive tra le mura amiche, prendendo in considerazione tutte le competizioni. Inoltre i giallorossi fanno parlare di sé anche in fase offensiva; infatti la Roma è la seconda squadra in Serie A ad aver segnato più gol nel primo quarto d'ora di gara, cinque reti, meglio solo la Lazio di Inzaghi con sei. Di questi cinque gol lampo tre sono stati messi a segno da Cengiz Ünder.