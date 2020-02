Roma-Lecce, giallo per il diffidato Mancini: salterà il Cagliari

Uno squalificato nella Roma in vista della trasferta di Cagliari della prossima settimana. Non ci sarà Gianluca Mancini. Il difensore della Roma, già diffidato, è stato ammonito al 49' del match con il Lecce dopo un contatto falloso con Lapadula. Automatico il turno di squalifica per il difensore giallorosso.