Roma-Lecce: fischi della Curva Sud per Kolarov al momento del gol

La Roma esce vincitrice per 4-0 dalla sfida contro il Lecce. Il quarto gol giallorosso arriva da uno dei giocatori più contestati dell'ultimo periodo, Aleksandar Kolarov. Il serbo non sta avendo un buon rapporto con i tifosi che al momento della sua rete, in particolare dal settore della Curva Sud, non gli hanno risparmiato qualche timido fischio, trasformatosi poi in veri e propri cori contro il numero 11.