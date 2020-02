Roma-Lecce: esce Ünder per Perez, il turco contrariato per il cambio

60 minuti di partita con il gol del momentaneo 1-0 all'attivo. Poi viene richiamato in panchina per fare spazio a Carles Perez. Nessun gesto clamoroso, ma un'espressione contrariata al momento del ritorno in panchina. Cengiz Under non prende bene la sostituzione operata al 61' e ha espresso sia al tecnico Fonseca che ad un componente dello staff tecnico le sue perplessità per il cambio. Under ha poi preso posto in panchina al fianco di Perotti.