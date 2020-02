Roma-Lecce, caso da VAR: Giacomelli prima annulla e poi convalida il gol di Dzeko

Caso da Var in Roma-Lecce al minuto 68, con i giallorossi che trovano il terzo gol del match con Dzeko. Kluivert allarga sulla sinistra per Kolarov, cross basso per il bosniaco che da due passi calcia in porta e poi ribadisce in rete dopo la respinta con i piedi di Vigorito. L'arbitro Giacomelli inizialmente annulla per una sospetta posizione di fuorigioco del numero 9 giallorosso, ma il direttore di gara torna sui suoi passi dopo la segnalazione dell'assistente al VAR Mazzoleni. Posizione regolare e gol convalidato per il 3-0 giallorosso.