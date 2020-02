Roma-Lecce: 11 tiri nello specchio per la squadra di Fonseca. Dal dicembre 2017 non erano così tanti

11 tiri nello specchio da parte della Roma nei 90' trascorsi e terminati 4-0 contro il Lecce nel tardo pomeriggio. Era addirittura dal dicembre del 2017 che la squadra giallorossa non chiudeva con un punteggio simile nella statistica delle conclusioni in porta: furono addirittura 15 quella volta.

11 - Nella gara contro il #Lecce, la #Roma ha effettuato 11 tiri nello specchio: record per i giallorossi in Serie A da dicembre 2017 (15 contro la SPAL in quel caso). Insistenza.#RomaLecce pic.twitter.com/hmQanpum7a

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 23, 2020