Roma-Bologna: Watts non sarà all'Olimpico

Marc Watts, presidente del Gruppo Friedkin, non sarà presente all'Olimpico questa sera per assistere a Roma-Bologna, al contrario di quanto circolato negli scorsi giorni. A riferirlo su Twitter il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora. Watts, insieme ad una delegazione del Gruppo Friedkin, è nella Capitale da un paio di giorni per ultimare il passaggio di proprietà del club da James Pallotta a Dan Friedkin.

Formazione ufficiale AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko (C)