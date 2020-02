Roma-Bologna, nessuno nel 2020 ha perso più partite dei giallorossi in Serie A

La Roma esce sconfitta dalla partita contro il Bologna per 3-2, subendo la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Come riportato dal portale Opta Sport la squadra giallorossa vanta il record di essere la squadra ad aver perso il maggior numero di partite in Serie A durante l'anno solare 2020, per un totale di quattro al pari del Brescia e della Spal. Inoltre è la prima volta da marzo 2015 che la Roma non trova il successo in quattro partite consecutive tra le mura amiche, con un pareggio al derby e tre sconfitte.

Con il risultato di questa sera, gli uomini di Fonseca, per la prima volta da febbraio 2013 hanno subito in due gare di Serie A consecutive tre o più reti. Infine il portale di dati sportivi riporta come la Roma sia la prima squadra contro cui il Bologna è riuscito a raccogliere 50 vittorie in Serie A. L'unico dato "positivo" arriva dai gol fatti, dove i giallorossi sono la squadra che in questo campionato ha beneficiato del maggior numero di autogol, quattro per l'esattezza al pari del Bologna.