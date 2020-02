Roma-Bologna: espulso Cristante, salterà l'Atalanta

La Roma perde Bryan Cristante per il match con l'Atalanta. Il centrocampista giallorosso è stato espulso all'80 del match con il Bologna per un intervento falloso ai danni di Orsolini. Punito il gioco pericoloso del numero 4 capitolino, che nel tentativo di arrivare sul pallone interviene con il piede a martello colpendo la caviglia dell'avversario. L'arbitro Guida, supportato anche dal VAR, non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso. Automatico dunque il turno di squalifica.