Lotito: "Tranne interisti e juventini, tifano tutti per noi"

"La piu' grande soddisfazione della partita di domenica non sono i messaggi e le telefonate, ma la mia entrata negli spogliatoi dopo il 90': entro e vedo 5 o 6 giocatori arrivare verso di me, piani di adrenalina. Urlavano: visto, presidente, abbiamo fatto quello che hai detto; hai visto presidente, hai visto! Urlavano come matti. E stanno facendo quello che ci siamo detti". Claudio Lotito, presidente della Lazio, racconta al quotidiano l'atmosfera che si respira nell'ambiente biancoceleste, specie dopo il 2-1 all'Inter che ha proiettato la squadra di Inzaghi al secondo posto, a -1 dalla Juve. "Ho ricevuto tantissime telefonate, da laziali, ma molti non laziali. La verita' e' che ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l'Inter. Tifano noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter. I romanisti no? Diciamo che mi pare non dispiaccia quando i trofei non li vincono i soliti". Bravo a trattenere gente come Milinkovic-Savic ("abbiamo rivisto il suo contratto piu' volte, lo abbiamo fatto sentire importante per noi. Stiamo crescendo tutti insieme"), Lotito confessa: "Alla Lazio si sa che comando io, ma il merito piu' grande e' stato sempre quello di saper scegliere le poche persone di cui fidarmi".

(Il Messaggero)