Prossimo avversario della Roma in campionato, il Lecce ha comunicato tramite una nota ufficiale di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista Giannelli Imbula. "L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula", si legge. Con la maglia del Lecce il classe 1992 ha collezionato 3 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.

(uslecce.it)

