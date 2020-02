Il Lecce si è allenato questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA in vista del match contro la Roma in programma domenica alle 18.00 all'Olimpico. Mentre Meccariello è tornato in gruppo, hanno svolto lavoro personalizzato Babacar, Falco, Rispoli e Saponara. Out Farias. Il Lecce, agli ordini di Liverani, tornerà ad allenarsi domani pomeriggio.

(uslecce.it)

