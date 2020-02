Lecce: differenziato per Babacar, Falco, Rispoli e Saponara. Farias ancora assente

Il Lecce, allenato da Fabio Liverani, è sceso in campo questo pomeriggio per svolgere il proprio allenamento in vista della gara di domenica alle 18 contro la Roma. I salentini arriveranno alla sfida molto motivati, grazie ai tre successi consecutivi ottenuti nelle gare di campionato contro Torino, Napoli e SPAL. In vista della sfida contro gli uomini di Fonseca hanno svolto lavoro a parte rispetto al gruppo Babacar, Falco, Rispoli e Saponara, che potrebbero essere a rischio per la sfida dell'Olimpico. Ancora assente invece Farias.

(uslecce.it)

