Lecce, Donati: "Affronteremo la Roma con il massimo delle nostre forze e con determinazione"

Prima la sfida di Europa League con il Gent valida per l'andata dei sedicesimi di finale, poi la gara di campionato all'Olimpico con il Lecce dove sarà importante reagire e ritrovare la vittoria per mettersi definitivamente alle spalle questa crisi di inizio 2020. Della partita di domenica sera (ore 18) ne ha parlato il difensore del Lecce Giulio Donati il quale, intervenuto sabato ai microfoni dei giornalisti presenti nella mixed zone dello Stadio Via del Mare dopo la vittoria sulla Spal, ha dichiarato: "Arriveremo alle prossime sfide con tanta fiducia, cercando di ripartire da quanto di buono abbiamo fatto. Affronteremo quindi la Roma nel massimo delle nostre forze e con la massima determinazione".