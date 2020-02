Lecce, Deiola: "A Roma abbiamo commesso troppi errori. Contro l'Atalanta dovremo essere perfetti"

Una sconfitta pensate. Un 4-0 quello incassato domenica scorsa all'Olimpico che ha fatto male al Lecce, non soltanto per il risultato ma anche per la prestazione. Un passo falso ci puo' stare, Alessandro Deiola ne e' consapevole, ma e' altrettanto convinto che bisogna fare tesoro delle cose che non sono andate bene contro la Roma, anche perche' il prossimo ostacolo, quello di domenica al Via del Mare contro l'Atalanta, non sara' semplice da superare. "Domenica scorsa a Roma probabilmente abbiamo sbagliato l'approccio e commesso qualche errore di troppo. Proprio da questi errori dobbiamo ripartire - dice il centrocampista del Lecce -. Nel prossimo turno saremo impegnati con l'Atalanta, che e' tra le squadre piu' in forma del campionato. Loro hanno tanta qualita' e mettono in campo aggressivita'. Da parte nostra ci vorra' una partita perfetta". Liverani lo ha voluto in squadra anche per le sue caratteristiche da centrocampista completo, abile in ogni ruolo del reparto e non solo. Deiola ha subito conquistato una maglia da titolare, ma sa che il tecnico ha diverse opzioni.