Lecce, Calderoni: “Domenica la Roma potrebbe avere più pressione, ma questo deve essere un campanello d’allarme per noi”

Il difensore del Lecce Marco Calderoni è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo del club pugliese per parlare anche della sfida di domenica contro la Roma. Queste le sue parole:

“Sono stato fermo quasi due mesi e ricominciare non è stato facile, perché i ritmi in partita sono differenti rispetto a quelli dell’allenamento. I nuovi arrivati nel mercato di gennaio si sono integrati subito nel nostro gruppo ed hanno innalzato il tasso tecnico e fisico. Domenica affronteremo la Roma che nella gara d’andata riuscì a superarci per 1-0. Non stanno attraversando un bel periodo e questo per noi è un campanello d’allarme ulteriore. Potrebbero avere maggiori pressioni rispetto a noi, ma dispongono di giocatori di alto livello abituati a reggere situazioni particolari. Ci aspetta una gara di personalità e carattere, dovremo pressare i nostri avversari dai primi minuti”.

(uslecce.it)

