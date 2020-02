Lazio, Inzaghi: "In questi anni abbiamo alzato trofei, qualcun altro avrebbe voluto farlo al nostro posto"

La vittoria di questo pomeriggio sul Bologna per 2-0 permette alla Lazio di raggiungere il vertice della classifica superando momentaneamente la Juventus che avrebbe dovuto domani giocare la partita contro l'Inter, salvo poi essere rinviata per l'emergenza Coronavirus. Al termine del match, durante il post-partita, l'allenatore biancocelste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dove ha dichiarato: "Se mi aspettavo quest'estate di competere per lo scudetto? Probabilmente avrei detto che sarebbe stato difficile, ma alla fine del ritiro ero molto fiducioso e sapevo che avremmo potuto fare molto bene". Poi sul percorso fatto fin qui il tecnico laziale ha aggiunto: "Sognavo di vincere lo scudetto quando sono arrivato qui? Abbiamo vinto due Supercoppe e una Coppa Italia in tre anni, quest'anno siamo in testa per merito. Abbiamo alzato dei trofei e magari qualcun altro avrebbe voluto farlo al nostro posto".