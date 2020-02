Inter, Conte: "Lo scudetto è un sogno per noi, come lo è per Lazio, Roma ed Atalanta"

Dopo la vittoria nel derby contro il Milan in rimonta, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha commentato la lotta scudetto: "Sicuramente è un sogno per noi, ma anche per la Lazio, per l'Atalanta e la Roma. Stiamo parlando di un campionato stradominato negli anni dalla Juventus. Oggi ci troviamo nel mezzo del cammin di nostra vita, c'è un po' di bagarre quantomeno. Dipenderà tanto dai giocatori della Juve, come hanno detto anche loro. Noi dobbiamo farci trovare pronti", le sue parole in conferenza stampa.