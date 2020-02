FOTO - Sassuolo-Roma 4-2

Dopo il derby, un tracollo clamoroso. La Roma va ko in un tempo a Reggio Emilia. I giallorossi escono sconfitti dal Mapei Stadium per 4-2 nel match con il Sassuolo. Primi 45' da incubo per i giallorossi, sotto di tre reti per effetto della doppietta di Caputo e del gol di Djuricic. Nella ripresa Dzeko (che taglia quota 100 gol con la maglia della Roma) accorcia, poi la Roma resta in 10 per il rosso di Pellegrini. Veretout dal dischetto prova a riaprire la partita, ma le residue speranze dell'undici di Fonseca si infrangono dopo la rete definitiva di Boga. Questi gli scatti del match: