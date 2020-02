Una giornata di campionato insolita e anomala per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Si gioca regolarmente Roma-Lecce allo stadio Olimpico, ma le ultime notizie relative alla diffusione del Covid-19 non ha lasciato tranquillo più di qualche tifoso giallorosso, che si è presentato ugualmente sugli spalti munito di mascherina. Dai dati circolati sui media fino ad oggi pomeriggio sono 150 i casi registrati in Italia, in prevalenza in Lombardia e in Veneto.

(foto lapresse)