FOTO - Roma-Lecce 2-0 HT

Alla ricerca di punti ma soprattutto di autostima. La vittoria di misura contro il Gent in Europa League non ha restituito convinzioni alla Roma che oggi alle 18 chiude di fatto alle 18 la 25esima giornata di Serie A contro il Lecce in serie positiva. Al termine del primo tempo giallorossi avanti 2-0 grazie alle reti di Under e Mkhitaryan. Questi gli scatti del match: