FOTO - Roma-Bologna, in Curva Sud striscione per Rizzitelli: «Uno di noi»

La passeggiata sulla pista d'atletica dell'Olimpico prima del derby per incitare la Curva Sud non è passata inosservata. E ora che lo stadio riapre i battenti per Roma-Bologna, i tifosi della Roma rendono omaggio a Ruggiero Rizzitelli. Prima del fischio d'inizio è spuntato uno striscione indirizzato all'ex attaccante giallorosso (ora opinionista di Roma TV): «Urla ancora alla tua gente la rabbia di chi non si arrende! Rizzitelli uno di noi».