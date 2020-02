FOTO - Atalanta-Roma 2-1

Dopo Sassuolo e Bologna, altra sconfitta per la Roma che cade in casa dell'Atalanta 2-1. Sblocca il match sullo scadere del primo tempo Edin Dzeko, che porta in vantaggio i giallorossi sfruttando un errore di Palomino, poi nella ripresa Palomino e Pasalic ribaltano il match e firmano il 2-1. Gli scatti del match: