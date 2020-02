Coronavirus, Serie A: rinviata anche Torino-Parma

Per l'emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport. Dopo lo stop ad Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, anche il match della 25esima giornata di Serie A tra Torino e Parma, in programma alle 15 di oggi in casa dei granata, è rinviato a data da destinarsi. Dopo l'annuncio nella serata di ieri del premier Giuseppe Conte, dopo Lombardia e Veneto, sono state sospese tutte le attività sportive in programma a Torino.