Cagliari, seduta mattutina in vista della Roma: differenziato per Ceppitelli, ancora terapie per Faragò

Primo allenamento della settimana per il Cagliari che proprio questa mattina ha iniziato la preparazione in vista della sfida di campionato di domenica prossima (ore 18) alla Sardegna Arena. La seduta è iniziata con il riscaldamento tecnico a circuiti, per poi proseguire con un lavoro di rapidità. Nella seconda parte dell'allenamento spazio quindi ai due tempi della partita a ranghi misti a tutto campo. Luca Ceppitelli ha svolto un lavoro differenziato, mentre Paolo Faragò ha proseguito le terapie. Domani mattina prevista una nuova seduta sempre nel Centro sportivo di Asseminello.

(cagliaricalcio.com)

