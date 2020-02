Cagliari: lavoro tattico. Personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragó

Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini a due giorni dalla sfida contro la Roma, in programma domenica alle 18 alla Sardegna Arena. La seduta di questa mattina è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire focus sulla tattica: la squadra ha svolto una serie di sviluppi offensivi in preparazione della partita. L’allenamento è proseguito con una sessione di cross e tiri in porta e delle esercitazioni tecniche individuali con conclusioni a rete. Lavoro personalizzato per Ceppitelli, mentre Faragò ha continuato le terapie.

I rossoblù, da questa sera in ritiro ad Asseminello, torneranno in campo domani mattina. A seguire mister Maran incontrerà i media nella sala stampa del Centro sportivo

(cagliaricalcio.com)