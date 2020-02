Cagliari: esercizi sulla reattività e partite a campo ridotto. Personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragò

Il Cagliari prosegue la preparazione in vista della sfida contro la Roma in programma domenica alle 18.00 alla Sardegna Arena. Agli ordini di Rolando Maran il gruppo si è ritrovato questa mattina al Centro Sportivo Asseminello: dopo il riscaldamento, prima parte dell'allenamento dedicata ad esercizi sulla reattività a stimolo visivo con luci led, svolti con la palla. A seguire, serie di partite a tre squadre su campo ridotto, con l'alta intensità come obiettivo principale. Lavoro personalizzato per Ceppitelli, terapie per Faragò. Domani mattina nuova seduta per il Cagliari.

(cagliaricalcio.com)

