"Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati", con questa nota apparsa sul sito ufficiale del Brescia, il club di Cellino ha esonerato per la seconda volta in stagione Eugenio Corini. A raccoglierne l'eredità, ora, è atteso Diego Lopez.

(bresciacalcio.it)

